Producten Haribo en Coca-Cola moeilijker verkrijgbaar bij Jumbo

Snoepjes van Haribo en flessen Coca-Cola zijn op dit moment “beperkt verkrijgbaar” bij Jumbo. Dat komt doordat de supermarktketen nog geen nieuwe prijsafspraken heeft kunnen maken met de twee leveranciers, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van vakblad Distrifood. “Vanzelfsprekend is dit vervelend voor onze klanten en bieden wij hen goede alternatieven aan”, klinkt het.

Veel van de snoepproducten van Haribo zijn helemaal niet leverbaar volgens de website van de supermarkt. Veel van de frisdranken van Coca-Cola zijn nu nog wel te bestellen. “Afhankelijk van beschikbare voorraden is een product wel of niet verkrijgbaar. Dat kan per winkel verschillen”, meldt de woordvoerder.