Reuters: parfumerieketen Douglas in eerste kwartaal naar beurs

De van oorsprong Duitse parfumerieketen Douglas gaat waarschijnlijk in het eerste kwartaal van dit jaar naar de aandelenbeurs in Frankfurt. Dat meldden bronnen aan persbureau Reuters. Douglas is eigendom van de Britse investeringsmaatschappij CVC Capital Partners die meerdere banken zou hebben ingeschakeld om de beursgang te begeleiden.

Naar verluidt wordt Douglas bij de beursgang gewaardeerd op circa 7 miljard euro. De opbrengst van de aandelenverkoop zou dan gebruikt moeten worden om schulden af te lossen. CVC zou grote banken als Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citigroup en UBS hebben gevraagd de sprong naar de Duitse aandelenmarkt in goede banen te leiden.

De wortels van Douglas gaan terug naar 1821. Het bedrijf heeft meer dan 1800 winkels in Europa, waarvan ruim honderd in Nederland. Ook is het bedrijf met hoofdkantoor in Düsseldorf actief met onlineverkopen van parfums en andere verzorgingsproducten. Douglas wordt geleid door de Nederlandse topman Sander van der Laan.