Shell daalt in AEX, Pharming flink hoger na handelsupdate

Shell behoorde maandag tot de grootste dalers in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. Het olie- en gasconcern verwacht dat de inkomsten uit de handel in gas aanzienlijk hoger zullen zijn in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal. Het concern profiteert naar eigen zeggen van de seizoenseffecten op de gasmarkt, waarbij de vraag naar de brandstof toeneemt tijdens de wintermaanden, en de hogere productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). De verkopen van olieproducten en chemicaliën vallen daarentegen lager uit en Shell verwacht een kwartaalverlies voor dit onderdeel. Het aandeel werd 1,5 procent lager gezet.

Bij de kleinere bedrijven won Pharming daarentegen dik 8 procent dankzij een goed ontvangen handelsbericht. Topman Sijmen de Vries verklaarde dat het biotechnologiebedrijf een uitstekend jaar achter de rug heeft dankzij stijgende verkopen van Ruconest en de lancering van Joenja in de Verenigde Staten. Pharming verwacht dat de totale omzet in 2023 daardoor met 19 procent is gestegen. Voor Ruconest, een middel tegen plotse zwellingen in verschillende delen van het lichaam, wordt een omzetgroei van 10 procent voorzien. Eerder werd nog uitgegaan van een omzetgroei van tot 5 procent. Het aantal nieuwe patiënten is in 2023 met een kwart toegenomen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 776,50 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 898,35 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent, na een groei van de Duitse export in november.

Chipbedrijf Besi was de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van 1,7 procent. Techinvesteerder Prosus kampte met koersverliezen in de Chinese techsector en verloor 1,5 procent. Dataleverancier RELX was de sterkste stijger met een winst van 0.7 procent.

In de MidKap won Fagron 0,7 procent. Investeerder Active Ownership heeft zijn belang in het apothekersbedrijf verder uitgebreid tot meer dan 10 procent. Aalberts daalde 0,3 procent. De industrieel toeleverancier verloor vrijdag al bijna 4 procent door een adviesverlaging van Bank of America.

De euro was 1,0931 dollar waard, tegen 1,0959 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 72,91 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 77,92 dollar per vat.