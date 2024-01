Shell en Pharming centraal op Damrak na handelsupdates

Olie- en gasconcern Shell en biotechnoloog Pharming staan maandag centraal op de Amsterdamse beurs. Shell liet in een kwartaalupdate weten dat handel in gas in het vierde kwartaal flink hoger was dan in het derde kwartaal. Op het gebied van chemicaliën verwacht het concern in het laatste kwartaal een verlies. Shell komt later met volledige resultaten over het laatste kwartaal van 2023.

Topman Sijmen de Vries van Pharming verklaarde dat het bedrijf een uitstekend jaar achter de rug heeft dankzij stijgende verkopen van Ruconest en de lancering van Joenja in de Verenigde Staten. Pharming verwacht dat de totale omzet in 2023 daardoor met 19 procent is gestegen. Voor Ruconest, een middel tegen plotse zwellingen in verschillende delen van het lichaam, wordt een omzetgroei van 10 procent voorzien. Eerder werd nog uitgegaan van een omzetgroei van tot 5 procent. Het aantal nieuwe patiënten is in 2023 met een kwart toegenomen.

De AEX-index op het Damrak lijkt lager te gaan beginnen aan de eerste volle handelsweek van het nieuwe jaar. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. Later in de week verschuift de aandacht naar de resultaten van de Amerikaanse banken als JPMorgan Chase en Citigroup, waarmee het cijferseizoen op Wall Street wordt ingeluid.

De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag omlaag. De sterker dan verwachte Amerikaanse banengroei van afgelopen vrijdag temperde de verwachting dat de rente in de Verenigde Staten al in het eerste kwartaal wordt verlaagd. De Hang Seng-index in Hongkong zakte dik 2 procent door flinke koersverliezen bij de Chinese techbedrijven. In Japan hadden beleggers een lang weekend.

Op het Damrak blijft Aalberts in de belangstelling staan. De industrieel toeleverancier verloor vrijdag bijna 4 procent door een adviesverlaging van Bank of America.

Navigatiespecialist TomTom kondigde tijdens de techbeurs CES in Las Vegas een samenwerking aan met het Japanse Mitsubishi Electric om nieuwe oplossingen te ontwikkelen op het gebied van geautomatiseerd rijden. Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich kondigde aan 96 euro per aandeel DSM te bieden voor aandeelhouders die hun stukken niet hebben aangemeld onder de fusiedeal.

De euro was 1,0945 dollar waard, tegen 1,0959 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 72,73 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 77,70 dollar per vat.