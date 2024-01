Shell onderaan in AEX-index, ASML bij winnaars op Damrak

Shell was maandag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, mede onder druk van een forse daling van de olieprijzen. Ook kwam het olie- en gasconcern met een update over de gang van zaken in het afgelopen kwartaal. Chipmachinefabrikant ASML stond juist bij de winnaars op het Damrak na een adviesverhoging door zakenbank Kepler Cheuvreux.

De AEX sloot met een kleine winst op 779,09 punten. De MidKap klom 1 procent tot 907,73 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,7 procent vooruit. De FTSE in Londen was vrijwel vlak.

Shell zakte 3,2 procent. Het bedrijf verwacht dat de inkomsten uit de handel in gas aanzienlijk hoger zullen zijn in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal. Het concern profiteert naar eigen zeggen van de seizoenseffecten op de gasmarkt, waarbij de vraag naar de brandstof toeneemt tijdens de wintermaanden, en de hogere productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). De verkopen van olieproducten en chemicaliƫn vallen daarentegen lager uit en Shell verwacht een kwartaalverlies voor dit onderdeel.

ASML klom 1,4 procent. Kepler geeft een koopadvies aan het aandeel omdat wordt verwacht dat ASML flink kan profiteren van de grote investeringen in nieuwe chipfabrieken en toenemende toepassingen van kunstmatige intelligentie. Kepler verlaagde wel het advies voor sectorgenoot Besi die desondanks 0,2 procent erbij kreeg.

In de MidKap was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway lijstaanvoerder met een stijging van 4,8 procent. Fagron volgde met een koerswinst van bijna 3 procent. Investeerder Active Ownership heeft zijn belang in het apothekersbedrijf verder uitgebreid tot meer dan 10 procent. Kunstmestproducent OCI sloot de rij met een min van 3,2 procent.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 won Pharming ruim 9 procent dankzij een goed ontvangen handelsbericht. Topman Sijmen de Vries verklaarde dat het biotechnologiebedrijf een uitstekend jaar achter de rug heeft. Pharming verwacht dat de totale omzet in 2023 met 19 procent is gestegen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,6 procent tot 70,45 dollar en Brentolie werd 3,8 procent goedkoper op 75,75 dollar per vat. Saudi-Arabiƫ maakte bekend zijn verkoopprijzen voor ruwe olie voor de Aziatische markt te verlagen. De euro was 1,0978 dollar waard, tegen 1,0959 dollar op vrijdag.