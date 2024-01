Tweedehandsauto voor het eerst in langere tijd niet veel duurder

Een tweedehandsauto kopen is afgelopen jaar wel duurder geworden, maar de forse prijsstijgingen zijn achter de rug. Een occasion kostte in december 0,8 procent meer dan het jaar ervoor, waar die prijsstijging in 2022 ruim 17 procent bedroeg. Dat meldt AutoScout24. In 2021 ging de prijs van een tweedehandsauto nog meer dan 18 procent omhoog.

Volgens het Europese onlineautoplatform voor nieuwe en tweedehandsauto’s kostte een Nederlandse tweedehandsauto in december 24.252 euro, een jaar eerder was dat 24.055 euro. Ook zijn er meer occasions op de markt dan een jaar eerder. Het aanbod groeide met ruim 16 procent tot 220.138 tweedehandsauto’s.

AutoScout24 merkt daarom dat de occasionmarkt stabiliseert. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, ook in andere Europese landen is een vergelijkbare ontwikkeling gaande. In België en Duitsland daalden de prijzen zelfs.

“De cijfers suggereren dat de Europese markt voor tweedehandsauto’s rustiger vaarwater betreedt. De tijd van opmerkelijk sterke prijsstijgingen is voorbij”, zegt landenmanager Dorianne Richelle van AutoScout24. Die trend is volgens haar in lijn met ontwikkelingen in andere sectoren en de afgenomen inflatie. “Tegelijkertijd groeit het aanbod, waardoor consumenten ook weer meer keuze hebben.”

De prijzen liepen eerder hoog op, omdat er een grote vraag was naar occasions. Tegelijkertijd werden er maar weinig tweedehandsauto’s aangeboden.