Verkoop motorfietsen hoogste in meer dan tien jaar

De verkoop van motorfietsen in Nederland is afgelopen jaar flink gestegen. Volgens brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG was zelfs sprake van het beste verkoopjaar sinds in ieder geval 2010.

In totaal werden er 17.501 nieuwe motorfietsen op kenteken gezet. Dat is 13 procent meer dan een jaar eerder. De meest gewilde merken waren Yamaha en Honda. Het best verkochte model was evenwel de BMW R1250 GS. Daarvan werden er 793 nieuwe exemplaren geregistreerd.

De interesse in motorfietsen was tijdens de coronapandemie al toegenomen, maar de verkopen van afgelopen jaar liggen wel beduidend hoger. De branche zelf legt een verband met het aantal motorrijbewijzen. Daarvan was in voorgaande jaren ook een flinke toename te zien.

Waarschijnlijk hebben veel van de nieuwe motorrijders vorig jaar een motor gekocht. “Hoewel motorrijden vaak wordt geassocieerd met plezier en ontspanning, wordt het steeds vaker gezien als een serieus alternatief voor auto’s of openbaar vervoer, vooral in woon-werkverkeer.”

Het gaat niet om het beste verkoopjaar ooit. Wie teruggaat in de statistieken van de branche ziet dat er bijvoorbeeld in het jaar 2000 wel 19.626 motorfietsen werden verkocht.