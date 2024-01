Britten gaven minder uit tijdens feestdagen door hoge inflatie

In het Verenigd Koninkrijk vielen de winkelverkopen tijdens het afgelopen belangrijke feestdagenseizoen lager uit dan verwacht. De Britse consument bleef door de aanhoudende hoge inflatie scherp letten op zijn bestedingen. De totale winkelverkopen in december namen daardoor slechts met 1,7 procent toe, meldden de Britse retailorganisatie BRC en adviesbureau KPMG in een rapport. In dezelfde maand een jaar eerder stegen de verkopen nog met bijna 7 procent.

“De feestdagenperiode kon het lastige jaar van zwakke winkelverkopen niet goedmaken”, zei Helen Dickinson, algemeen directeur van BRC. “Het zwakke consumentenvertrouwen bleef de bestedingen onder druk zetten.”

Het koopjesseizoen kende in november al een zwakke start, omdat Britse consumenten de druk voelden van de hogere kosten van levensonderhoud. De maanden november en december zijn een belangrijke periode voor winkeliers, waarin ze ongeveer een vijfde van de jaaromzet realiseren en in sommige gevallen zelfs meer.

In het gehele vierde kwartaal gaven de Britten wel flink meer uit aan voedingsmiddelen. De verkoop daarvan steeg met 6,8 procent. Vooral de discountsupermarkten lijken het goed te hebben gedaan, doordat de Britten op zoek gingen naar koopjes. Zo boekten ALDI en Lidl recordomzetten in de aanloop naar Kerstmis. Later deze week komen Sainsbury, Tesco en Marks & Spencer nog met handelsupdates. Die zullen meer inzicht geven over hoe de grootste retailers van het Verenigd Koninkrijk het tijdens de kerstperiode hebben gedaan.