Deutsche Bahn: staking in goederenvervoer is begonnen

In het Duitse goederenvervoer op het spoor wordt sinds 18.00 uur gestaakt. Dat zegt een woordvoerder van Deutsche Bahn. Volgens het staatsspoorbedrijf hebben de eerste machinisten van goederentreinen het werk neergelegd. Vanaf 02.00 uur woensdagochtend moet dan ook bij passagierstreinen in Duitsland gestaakt worden tot vrijdag 18.00 uur.

De staking is uitgeroepen door spoorvakbond GDL om een slepend conflict met Deutsche Bahn over hogere lonen en kortere werkweken. Maandag probeerde Deutsche Bahn bij een arbeidsrechtbank in Frankfurt nog de staking tegen te houden omdat die onwettig zou zijn. Dat verzoek werd afgewezen. Ook een hoger beroep is nu verworpen. Deutsche Bahn roept GDL op tot nieuwe onderhandelingen om tot een compromis te komen.

Sinds het begin van de onderhandelingen begin november heeft GDL al twee keer treinen stilgezet met landelijke stakingen. Beide keren was hierdoor ook het internationale treinverkeer tussen Nederland en Duitsland ernstig verstoord. De NS heeft al gezegd dat er woensdag, donderdag en vrijdag geen treinen naar Duitsland rijden. Onder meer de intercity naar Berlijn en de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden niet.

Deutsche Bahn vreest dat opnieuw miljoenen reizigers getroffen zullen worden door de staking. De maatschappij heeft een nooddienstregeling opgezet en er is een speciaal nummer om te bellen voor informatie over welke treinen uitvallen. Ook is reizigers gevraagd om zoveel mogelijk af te zien van reizen met de trein.