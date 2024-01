Duitse industriële productie onverwacht verder gedaald

De Duitse industriële productie is in november onverwacht verder gedaald. Dat laat zien dat de problemen in de omvangrijke industrie van de grootste economie van Europa nog niet voorbij zijn. Duitse bedrijven worstelen al langere tijd met een zwakke buitenlandse vraag waardoor de industrie en export worden geraakt, maar ook met de hoge inflatie en gestegen rente.

Fabrieken produceerden volgens nieuwe cijfers van het Duitse statistiekbureau 0,7 procent minder dan in oktober. Het is de zesde achtereenvolgende daling. Economen rekenden er in doorsnee op dat de productie in november weer licht zou gaan aantrekken, maar het verwachte herstel bleef uit. Maandag stelden nieuwe cijfers over de Duitse fabrieksorders de kenners ook al teleur.

Alle cijfers over het laatste kwartaal van vorig jaar zijn nog niet binnen, maar volgens economen wijst alles er op dat de Duitse economie eind vorig jaar in een recessie is beland. Daarvan is volgens de technische definitie sprake bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp. Voor 2024 wordt vooralsnog ook weinig echt economisch herstel voorzien.

