Bonden en NS bereiken ‘redelijk’ cao-resultaat, leden nu aan zet

Vakbonden FNV, CNV, VVMC en VHS hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor personeel van de Nederlandse Spoorwegen (NS). FNV spreekt van een “redelijk” resultaat, dat nu zal worden voorgelegd aan de leden. Stemmen de vakbondsleden in, dan krijgen voltijdmedewerkers van het spoorbedrijf onder meer een loonsverhoging van minimaal 240 euro.

Het NS-personeel gaat er volgens de bonden gemiddeld genomen 6,6 procent op vooruit. Naast loonafspraken is er ook een resultaat bereikt voor andere arbeidsvoorwaarden of een verbetering daarvan. Bijvoorbeeld voor de reiskostenvergoeding, maaltijdvergoeding en een vrijstelling voor oudere werknemers voor nachtdiensten vanaf 2026.

FNV laat weten het te betreuren een “zeer belangrijk voorstel, namelijk de automatische prijscompensatie” niet te hebben binnengehaald. “Maar de verwachte inflatie voor 2024 hebben we met het loonresultaat wel weten te repareren”, legt de bond in een verklaring uit.

NS laat weten “blij” te zijn met het onderhandelingsresultaat. “Nu is het verder aan de leden”, aldus de zegsvrouw van het spoorbedrijf.

De onderhandelingen voor de cao duurden langer dan gepland. Oorspronkelijk hadden deze medio december afgerond moeten worden, maar volgens FNV lagen beide partijen toen nog te ver uit elkaar. FNV-bestuurder Henri Janssen benadrukte destijds wel te “willen kijken wat mogelijk is om er zonder staking uit te komen”.

Met het akkoord lijkt de dreiging van acties bij de NS nog niet helemaal verdwenen. Als een meerderheid van de vakbondsleden het onderhandelingsresultaat wegstemt, dan zal FNV een ultimatum naar NS sturen. “Indien de NS niet op ons ultimatum ingaat, kunnen daarna de stakingen starten”, aldus de bond.

In september 2022 staakte NS-personeel nog wel voor hogere lonen. Reizigers in heel Nederland hadden hier last van. Uiteindelijk wist het personeel toen ruim 9 procent meer loon te bedingen tot eind 2023. De nieuwe cao geldt van 1 januari dit jaar tot 1 maart 2025.