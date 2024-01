Grote Duitse warenhuisketen Galeria vraagt faillissement aan

De grote Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof heeft faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Essen. Daardoor is het voortbestaan van ruim 15.000 banen onzeker. Achter de schermen wordt wel gewerkt aan een doorstart. Onder een nieuwe eigenaar zou de keten, die in tal van Duitse steden zit, levensvatbaar zijn. De gesprekken met potentiële nieuwe investeerders zijn al begonnen.

Galeria Karstadt Kaufhof ontstond enkele jaren geleden toen de twee warenhuisketens Galeria Kaufhof en Karstadt eigendom werden van het Oostenrijkse Signa. Maar die partij kampt inmiddels met grote problemen, onder meer door het oplopen van de rente. De noodlijdende vastgoedinvesteerder vroeg eind november al een vorm van uitstel van betaling aan. Die stap volgde op het mislukken van een laatste poging om noodfinanciering te verkrijgen.

Voor Galeria is dit ook niet de eerste insolventieprocedure, al verschilt de juridische route waarvoor nu gekozen wordt wat van eerdere saneringspogingen. Wat de faillissementsaanvraag voor de werknemers betekent, is nog niet duidelijk. De rechter heeft een voorlopige curator aangewezen, maar het management van de keten blijft voorlopig in functie.

Het gaat om de laatst overgebleven grote warenhuisketen in Duitsland. Warenhuizen in Duitsland hebben, net als in veel andere landen, de afgelopen jaren te kampen gehad met hevige concurrentie van grote discountwinkels en webwinkels als Amazon. Maar de Duitse deskundige Manfred Hunkemöller denkt dat dit niet het einde hoeft te betekenen van het concern.

“Ik ben er zeker van dat Galeria, als het op de juiste manier wordt geleid, opnieuw succesvol kan zijn”, heeft de expert gezegd tegen het Duitse persbureau DPA. Het bestuur van Galeria was volgens hem ook al goed bezig met het doorvoeren van veranderingen. Het grote probleem de laatste tijd was alleen dat Signa betalingsafspraken niet nakwam.

Galeria telt momenteel 92 warenhuizen. Eerder werd al besloten om de deuren te sluiten van zo’n veertig filialen. De laatste achttien daarvan gaan later deze maand dicht. De Belgische keten Inno is een dochter van Galeria Karstadt Kaufhof, maar het zestien vestigingen tellende Inno is niet betrokken bij de nu ingezette procedure. Inno werd onlangs officieel te koop gezet.