Munich Re: zware stormen stuwden verzekeringsverliezen in 2023

Verzekeraars hebben vorig jaar 95 miljard dollar moeten uitkeren als gevolg van schade door natuurrampen. Dat meldt herverzekeraar Munich Re op basis van een marktanalyse. Dat bedrag is lager dan de 125 miljard dollar in 2022, maar is nog altijd bovengemiddeld hoog. Met name zware stormen in Noord-Amerika en Europa leken volgens Munich Re “verwoestender dan ooit”.

Het gemiddelde verzekerde schadebedrag over de afgelopen tien jaar lag op 90 miljard dollar. Over de afgelopen dertig jaar was dat 57 miljard dollar, wat de 95 miljard dollar uit 2023 dus flink overstijgt. De totale schade door natuurrampen kwam voor 2023 uit op 250 miljard dollar. Dat bedrag was vergelijkbaar met dat van 2022.

Wat volgens Munich Re opvallend was, waren niet de grote afzonderlijke gebeurtenissen, maar vooral de relatief grote hoeveelheid zware stormen in de Verenigde Staten en Europa. “Dergelijke verliezen door onweersstormen zijn nog nooit eerder geregistreerd in de VS of in Europa”, stelt Munich Re. In Noord-Amerika kwam de totale verzekerde schade het afgelopen jaar uit op 50 miljard dollar, in Europa was dat 8 miljard dollar.

“Veel wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat klimaatverandering zwaar weer met zware hagelbuien in de hand werkt. Ook de schadestatistieken van onweersbuien in Noord-Amerika en andere regio’s vertonen een stijgende trend”, constateert de herverzekeraar.

De meest verwoestende gebeurtenissen in 2023 waren de aardbevingen in Turkije en Syrië. Volgens Munich Re bedroeg de schade in de getroffen gebieden zo’n 50 miljard dollar, omgerekend bijna 46 miljard euro. Daarvan was 5,5 miljard dollar aan schade gedekt door verzekeraars.