Randstad hekkensluiter in AEX na winstwaarschuwing Britse Hays

Uitzender Randstad was dinsdag de grootste daler in de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam met een koersverlies van 3,3 procent. Randstad stond onder druk door een winstwaarschuwing van de Britse branchegenoot Hays die in Londen meer dan 7 procent onderuit ging. Hays zei dat de zwakte op de uitzendmarkt aanhoudt en dat de marktomstandigheden uitdagend blijven. Sectorgenoot Adecco werd 3,2 procent lager gezet in Zürich en het Britse PageGroup verloor bijna 3 procent in Londen.

De AEX eindigde de handelsdag met een min van 0,2 procent op 777,58 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 906,58 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,3 procent omlaag.

Brouwer Heineken, chiptoeleverancier Besi en levensmiddelenconcern Unilever waren de koplopers in de hoofdindex op het Damrak met winsten tot 1,3 procent.

In de MidKap stond laadpalenbedrijf Alfen bovenaan met een plus van 4 procent. Investeringsplatform Allfunds en roestvrijstaalproducent Aperam sloten de rij bij de middelgrote fondsen met minnen van 3,1 procent. Douwe Egberts-eigenaar JDE Peet’s kreeg een verkoopadvies van de Franse zakenbank Exane BNP Paribas en verloor 1,3 procent.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 had Ebusco het lastig met een verlies van bijna 5 procent, vanwege een verlaging van het beleggingsadvies voor de fabrikant van elektrische bussen naar verkopen door Jefferies. Biotechnoloog Pharming zette de opmars door en won 3 procent. Een dag eerder steeg het aandeel al ruim 9 procent na een goed ontvangen handelsbericht.

NX Filtration dook ruim 9 procent in het rood bij de lokale fondsen in Amsterdam. De waterzuiveraar uit Enschede waarschuwde dat de omzet in 2023 lager zal uitvallen dan eerder werd verwacht. Volgens topman Jeroen Pynenburg drukte de oplopende rente op de investeringsplannen van klanten, wat leidde tot vertragingen van orders. Het aandeel werd 6 procent lager gezet.

De euro was 1,0926 dollar waard, tegen 1,0978 dollar op maandag. De olieprijzen toonden herstel na de forse daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 72,53 dollar en Brentolie werd 2,3 procent duurder op 77,86 dollar per vat.