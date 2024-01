Starbucks opent elke drie dagen nieuwe vestiging in India

Koffieketen Starbucks is van plan om zijn winkelaantal in India in vier jaar ruimschoots te verdubbelen tot duizend filialen. Dat betekent dat Starbucks er gemiddeld elke drie dagen een nieuwe vestiging bijkrijgt in het Aziatische land. De keten verwacht zijn personeelsbestand er ook te verdubbelen, tot ongeveer 8600 medewerkers.

Terwijl thee lange tijd de favoriete warme drank in India is geweest, is het drinken van koffie steeds populairder aan het worden bij de groeiende middenklasse. Niet alleen Starbucks breidt er flink uit. Ook een lokale concurrent als Blue Tokai doet het goed in India.

Starbucks is sinds 2012 actief in India via een samenwerkingsverband met het Tata-conglomeraat. De doelstelling van duizend winkels in 2028 zou van India een van de belangrijkste buitenlandse markten maken van het Amerikaanse bedrijf. Dat is wel nog maar een schijntje vergeleken met de meer dan 6500 vestigingen die de keten al heeft in China. Ook daar is het aantal koffiedrinkers de laatste jaren sterk aan het toenemen.