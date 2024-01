Verzekeraar NN schikt woekerpolisaffaire voor 300 miljoen euro

Verzekeraar NN Group schikt voor circa 300 miljoen euro de zogeheten woekerpolisaffaire. De verzekeraar heeft daarover een overeenkomst gesloten met claimorganisaties ConsumentenClaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond. Alle juridische procedures tegen NN worden nu stopgezet.

Daarnaast zet NN nog 60 miljoen euro opzij voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij de organisaties en die niet eerder een vergoeding hebben gehad. De overeenkomst betreft onder meer beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en ABN AMRO Levensverzekering.

Volgens de Consumentenbond werken de betrokken partijen de praktische uitvoering van de regeling de komende maanden verder uit. Daarna ontvangen consumenten die zich bij een van de belangenorganisaties hebben aangemeld, bericht over wat de regeling voor hen betekent. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal 500 euro en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan 10.000 euro, aldus de Consumentenbond. De deal gaat alleen door als minimaal 90 procent van de aangesloten klanten akkoord gaat met de regeling.

In november trof verzekeraar ASR ook al een schikking van honderden miljoenen euro’s om klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad te vergoeden.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren negentig. Claimorganisaties probeerden gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij verzekeraars.

Topman David Knibbe van NN spreekt van een “belangrijk resultaat” voor iedereen die is betrokken bij deze langslepende kwestie en zegt blij te zijn dat met de definitieve schikking de zaak nu eindelijk afgerond kan worden.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond stelt dat klanten met een woekerpolis “echt van een koude kermis thuiskwamen”. “Ze sloten die polissen af met het idee om daarmee later een hypotheek af te lossen of om een pensioen mee aan te vullen. Dat bleek onhaalbaar. Deze regeling compenseert hen nu voor de hoge kosten die ze hebben betaald. Daar hebben we lang voor gestreden, maar nu kan dat boek dicht.”

Er wordt nog gepraat met Achmea over een schikking. Die verzekeraar laat weten het “belangrijk te vinden om voor onze klanten en ons bedrijf een punt achter het dossier te kunnen zetten”.