Vliegtuigbouwer Boeing opnieuw in de min op beurzen New York

Het aandeel Boeing is dinsdag verder gedaald op de aandelenbeurzen in New York na de koersval van 8 procent op maandag om het incident met een Boeing 737 MAX. Bij een passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Alaska Airlines liet afgelopen vrijdag een deurpaneel los na het opstijgen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA besloot daarop 171 737 MAX 9-vliegtuigen aan de grond te houden. Boeing leverde nog eens 1,4 procent aan waarde in.

United Airlines liet daarnaast weten losse bouten te hebben gevonden in deurpanelen van het type Boeing dat afgelopen vrijdag een noodlanding moest maken. Ook Alaska Airlines zei “losse hardware” gevonden te hebben, zonder te specificeren wat het was.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 37.525,16 punten. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 4756,50 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.857,71 punten.

Juniper Networks sprong bijna 22 procent omhoog. Volgens persbureau Reuters is IT-bedrijf Hewlett Packard Enterprise (HPE) in gesprek om de fabrikant van netwerkapparatuur te kopen voor 13 miljard dollar. HPE zakte bijna 9 procent.

Microsoft klom 0,3 procent. De Europese Commissie bekijkt of er een formeel onderzoek nodig is naar de investeringen van Microsoft in OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Daarvoor onderzoekt Brussel nu eerst of de investeringen ter waarde van 13 miljard dollar wel onder de Europese mededingingsregels vallen.

Match Group werd 3 procent meer waard. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat Elliott Investment Management een belang van zo’n 1 miljard dollar heeft opgebouwd in de eigenaar van de Tinder-datingapp. De activistische investeerder zou daarmee de druk op het bedrijf willen opvoeren om de prestaties te verbeteren.

De euro was 1,0930 dollar waard, tegen 1,0926 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 72,17 dollar en Brentolie werd 1,9 procent duurder op 77,53 dollar per vat.