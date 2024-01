Waterzuiveraar NX Filtration zakt op Damrak na omzetalarm

NX Filtration ging dinsdag onderuit op de Amsterdamse beurs. De waterzuiveraar uit Enschede waarschuwde dat de omzet in 2023 lager zal uitvallen dan eerder werd verwacht. Volgens topman Jeroen Pynenburg drukte de oplopende rente op de investeringsplannen van klanten, wat leidde tot vertragingen van orders. Het aandeel werd 6 procent lager gezet.

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI gingen omlaag, ondanks de sterke koerswinst van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq die ruim 2 procent hoger sloot. Samsung kwam echter opnieuw met zwakke kwartaalcijfers. De grote Zuid-Koreaanse chipfabrikant zag de winst in het vierde kwartaal sterker dan verwacht dalen door de aanhoudende zwakke vraag naar consumentenelektronica. Samsung laat daarmee al zes kwartalen op rij een winstdaling zien. Het aandeel Samsung ging ruim 2 procent omlaag op de beurs in Seoul. In Amsterdam verloren ASMI, Besi en ASML tot 0,7 procent.

De algehele stemming op de beurzen bleef voorzichtig. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 778,87 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 906,97 punten. De beurs in Parijs verloor 0,1 procent en Londen won 0,2 procent. De DAX in Frankfurt bleef vrijwel onveranderd, na een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in november.

Uitzender Randstad was de grootste daler in de AEX, met een min van 3,5 procent, na een winstalarm van zijn Britse branchegenoot Hays (min 12 procent). Techinvesteerder Prosus volgde met een verlies van 1,8 procent. Zorgtechnologieconcern Philips ging op kop met een plus van 0,8 procent.

In de MidKap steeg Fugro 3 procent. De kenners van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies gaven de bodemonderzoeker een koopadvies. Douwe Egberts-eigenaar JDE Peet’s kreeg daarentegen een verkoopadvies van de Franse bank BNP Paribas Exane en verloor 1,5 procent.

Ebusco zakte 7 procent bij de kleinere bedrijven. Jefferies verlaagde het beleggingsadvies voor de fabrikant van elektrische bussen naar verkopen.

De euro was 1,0945 dollar waard, tegen 1,0978 dollar op maandag. De olieprijzen gingen licht omhoog na de forse daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 71,13 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 76,64 dollar per vat.