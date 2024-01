Arbo Unie: psychisch verzuim kost samenleving jaarlijks 1 miljard

Het ziekteverzuim door werknemers met psychische klachten kostte de samenleving op jaarbasis ruim 1 miljard euro. Dat stelt Arbo Unie in een vooruitkijkende analyse op 2024. Volgens de arbodienstverlener zal het ziekteverzuim het komende jaar weliswaar dalen, maar is personeel wel langer ziek door psychische problemen.

Mensen krijgen zowel op werk als in hun privéleven “meer op hun bord”, legt Corné Roelen uit, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Vooral mantelzorg voor een zieke partner of ouder is moeilijk te combineren met werk”, merkt hij op. “Anderzijds leiden de stijgende inflatie en hoge kosten voor onder meer energie en boodschappen tot financiële onzekerheid.”

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid dit jaar licht zal toenemen. Die toename gaat volgens Roelen hand in hand met een daling van het ziekteverzuim. Maar dat is “niet alleen maar goed nieuws”, stelt Arbo Unie. Zo zijn mensen wel steeds langer ziek. Volgens de arbodienstverlener waren er het afgelopen jaar 2,9 miljoen verzuimdagen door psychische klachten.

Met name in het onderwijs, de zorg en de zakelijke dienstverlening is dat volgens Arbo Unie terug te zien. In die sectoren gaat het bij 40 procent van alle ziekteverzuim om psychische klachten. En dat heeft weer gevolgen voor collega’s. Die moeten het verzuim opvangen en daardoor vaak meer werken.