Berlijn wil miljarden ophalen met verkoop aandelen Deutsche Bahn

De Duitse regering verwacht 4 miljard euro op te halen met de verkoop van aandelen in de spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn (DB). Dat staat volgens persbureau dpa in plannen van het ministerie van Financiën in Berlijn die het heeft ingezien.

DB moet fors investeren in het Duitse spoorwegennet. Dat is nu overvol, wat tot veel problemen met vertragingen leidt. Om de investeringen te vergemakkelijken wil de bondsregering het eigen vermogen van het vervoersbedrijf de komende vijf jaar met 20 miljard euro verhogen.

Om meer kapitaal vrij te spelen voor onderhoud aan en vernieuwing van de spoorwegen verkocht DB ook al dochteronderneming Arriva. Het ov-bedrijf dat onder andere in Overijssel, Limburg en Groningen rijdt, komt in handen van de Amerikaanse investeerder I Squared. Ook dochteronderneming DB Schenker staat te koop.