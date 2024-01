Beurswaakhond VS akkoord met komst beursgenoteerde bitcoinfondsen

De Amerikaanse beurswaakhond SEC is akkoord gegaan met de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen, ook wel bitcoin-ETF’s genoemd. Dat maakt de cryptomunt toegankelijker voor een grotere groep beleggers, wat de vraag naar en daarmee ook de koers van de digitale munt volgens kenners flink kan aanjagen. De toezichthouder keurde in totaal elf van deze ETF’s goed.

Naar de goedkeuring door de Amerikaanse toezichthouder werd in de cryptowereld al lange tijd reikhalzend uitgekeken. Het gaat om een beleggingsproduct dat gelijk beweegt aan de prijs van de digitale munt. Beleggers hoeven dan niet direct bitcoin te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee. In plaats daarvan krijgen ze de mogelijkheid om indirect te investeren in bitcoin door middel van de fondsen.

Bij de goedgekeurde ’trackers’ van de bitcoin zit onder andere de ETF van BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder. Ook de bitcoinfondsen van ARK Investments en Fidelity krijgen via een versnelde procedure goedkeuring van de toezichthouder.

De goedkeuring zou daardoor voor vele miljarden dollars aan cryptobeleggingen mogelijk moeten maken. Experts hebben er eerder ook op gewezen dat de toelating van bitcoin-ETF’s het imago kan verbeteren van de bitcoin, die vaak in verband wordt gebracht met witwasoperaties en cybercriminaliteit.

De Amerikaanse toezichthouder hield de komst van deze trackers eerder nog tegen uit angst dat die tot marktmanipulatie zouden kunnen leiden. Maar rechters oordeelden vorig jaar dat de toezichthouder opnieuw naar de toelating moest kijken. De ETF zou namelijk niet zo veel verschillen van andere soortgelijke producten die al langer bestaan. Sinds enkele jaren zijn er ook al ETF’s die zogeheten bitcoin-futures of -termijncontracten volgen. Maar die worden door kenners ook wel als dure en onhandige producten beschouwd.

In de aanloop naar het besluit van de SEC verscheen dinsdag al een nepbericht op het officiële X-account van de beurswaakhond dat de goedkeuring leek te bevestigen. SEC-topman Gary Gensler verklaarde kort daarna dat deze mededeling niet klopte en iemand ongeautoriseerde toegang had tot het socialemedia-account.