Beurzen New York eindigen hoger, Amazon wint na ingreep filmtak

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten geëindigd. Opmerkingen van een kopstuk van de Federal Reserve hielpen het sentiment op de handelsvloeren. Tech- en webwinkelbedrijf Amazon eindigde ook hoger na de aankondiging van ontslagen bij zijn streaming- en filmtak.

De president van de regionale Federal Reserve van New York, John Williams, zei dat het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank nu effectief genoeg is om de inflatie omlaag te krijgen tot de gewenste 2 procent. Dat voedt de hoop op renteverlagingen, die in de regel gunstig zijn voor de waardering van aandelen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 37.695,73 punten. De S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4783,45 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq won 0,8 procent tot 14.969,65 punten.

Amazon eindigde 1,6 procent hoger. Het techconcern schrapt honderden banen bij zijn streamingdienst Prime Video en zijn productietak voor films. Eerder werd bekend dat Amazon ook zo’n vijfhonderd mensen ontslaat die werken voor zijn streamingplatform Twitch. Volgens analisten betekenen de ingrepen dat Amazon meer werk gaat maken van de winstgevendheid.

Vliegtuigfabrikant Boeing (plus 0,9 procent) steeg licht na aanzienlijke verliezen eerder in de week. Topman Dave Calhoun erkende in een videogesprek dat er productiefouten zijn geconstateerd bij 737 MAX 9-toestellen van Boeing. Vorige week moest een vliegtuig van dit type een noodlanding maken nadat een deurpaneel was losgeschoten. Dat was het gevolg van loszittende bouten.

Beleggers waren enthousiast over Intuitive Surgical, een fabrikant van medische apparatuur. Het bedrijf deed verrassend optimistische voorspellingen over de resultaten dit jaar en publiceerde voorlopige resultaten die beter waren dan analisten hadden verwacht. Het aandeel sloot ruim 10 procent hoger.

Juniper Networks won ruim 2 procent. IT-bedrijf Hewlett Packard Enterprise (HPE) bevestigde de fabrikant van netwerkapparatuur te kopen voor 14 miljard dollar. Het aandeel Juniper steeg dinsdag al bijna 22 procent na mediaberichten over een mogelijke overname door HPE (plus 1,8 procent).

WD-40 steeg ruim 15 procent na beter dan verwachte kwartaalresultaten van het bedrijf achter het gelijknamige smeermiddel en de waterverdrijvende spray.

De euro was 1,0967 dollar waard, tegen 1,0926 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 71,28 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 76,72 dollar per vat.