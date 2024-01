Bitcoin zakt na vals bericht over goedkeuring bitcoinfondsen

De bitcoin zette woensdag de daling voort en noteerde iets onder de 46.000 dollar. Dinsdag zakte de grootste cryptomunt ter wereld nog tot ongeveer 45.000 dollar. De daling volgde op een vals bericht op X waarin werd gemeld dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC goedkeuring zou hebben gegeven voor de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen, ook wel bitcoin-ETF’s genoemd.

SEC-topman Gary Gensler verklaarde echter dat de X-account van de toezichthouder “gecompromitteerd” was en er een “ongeautoriseerde” melding was geplaatst. Hij benadrukte dat de toezichthouder nog geen goedkeuring had verleend aan de beursgenoteerde bitcoinfondsen.

Het valse bericht op de X-account van de SEC stond slechts een aantal minuten online voordat het bureau duidelijk maakte dat het onnauwkeurig was. In die korte periode steeg de koers van de bitcoin van ongeveer 46.700 dollar naar bijna 48.000 dollar, voordat de prijs weer terugviel naar 45.000 dollar.

De bitcoin is sinds begin vorig jaar al zo’n 160 procent in waarde gestegen door optimisme over de mogelijke komst van de beursgenoteerde bitcoinfondsen. Investeerders in de munt hopen dat de SEC deze week goedkeuring zal geven voor deze fondsen.