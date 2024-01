Boeing licht hoger op afwachtend Wall Street

Boeing ging woensdag licht omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Topman Dave Calhoun verklaarde dat de productiefouten die zijn geconstateerd bij 737 MAX 9-toestellen de schuld zijn van de vliegtuigbouwer zelf. Bij een passagiersvliegtuig van Alaska Airlines liet afgelopen vrijdag een deurpaneel los na het opstijgen. Alle Amerikaanse 737 MAX 9-vliegtuigen staan sindsdien aan de grond.

Ook in andere 737 MAX 9-toestellen werden later losse bouten gevonden in deurpanelen. Door het incident raakte Boeing in de afgelopen twee handelsdagen ruim 9 procent aan beurswaarde kwijt. Het aandeel won woensdag 0,6 procent.

Beleggers wachten daarnaast vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer over december, dat donderdag verschijnt. Op Wall Street wordt gehoopt dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld en dat de Federal Reserve in de komende maanden al kan gaan beginnen met het verlagen van de rente.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 37.574 punten. De brede S&P 500-index won 0,2 procent tot 4766 punten. De Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.902 punten.

Juniper Networks won bijna 2 procent. IT-bedrijf Hewlett Packard Enterprise (HPE) bevestigde de fabrikant van netwerkapparatuur te kopen voor 14 miljard dollar. Het aandeel Juniper steeg dinsdag al bijna 22 procent na mediaberichten over een mogelijke overname door HPE. Het aandeel HPE steeg 0,3 procent, na een koersdaling van 9 procent een dag eerder.

De cryptobeurzen Coinbase en Marathon Digital verloren tot 3,3 procent. De koers van de bitcoin bleef woensdag onder druk staan. Dinsdag daalde de grootste cryptomunt ter wereld al in waarde na een onjuist bericht op X waarin werd gemeld dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC goedkeuring zou hebben gegeven voor de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen. De prijs van bitcoin schoot kortstondig omhoog na het bericht, maar zakte snel weg nadat de SEC benadrukte nog geen goedkeuring te hebben verleend.

Vermogensbeheerder BlackRock (plus 0,4 procent) kondigde aan zeshonderd mensen te ontslaan. Dat is ongeveer 3 procent van het totale personeelsbestand. WD-40 steeg ruim 11 procent na beter dan verwachte kwartaalresultaten van het bedrijf achter het gelijknamige smeermiddel en de waterafdrijvende spray.

De euro was 1,0939 dollar waard, tegen 1,0926 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 73,19 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 78,40 dollar per vat.