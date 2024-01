Boeing-topman erkent productiefouten 737 Max 9-toestellen

De topman van Boeing, Dave Calhoun, heeft gezegd dat de productiefouten die zijn geconstateerd bij 737 MAX 9-toestellen de schuld zijn van Boeing zelf. “We gaan dit aanpakken”, zei Calhoun, die tegen de tranen moest vechten. “We erkennen onze fout.”

Calhoun deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst met Boeing-personeel. Alle Amerikaanse 737 MAX 9-vliegtuigen van Boeing staan momenteel aan de grond. Vorige week was er een incident waarbij een toestel van dit type een noodlanding in Portland moest maken. Een deurpaneel was losgeschoten. Ook in andere 737 MAX 9-toestellen werden later losse bouten gevonden in deurpanelen.

De toespraak van Calhoun werd live gestreamd naar andere Boeing-vestigingen. De topman verklaarde ernstig geschrokken te zijn toen hij de foto’s zag van de beschadigde romp van het vliegtuig dat de noodlanding maakte. “Ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen, en jullie ook”, zei hij. “Elk detail is belangrijk.”

Calhoun verzekerde de Boeing-werknemers dat het bedrijf “ervoor zou zorgen dat elk volgend vliegtuig dat de lucht in gaat, inderdaad veilig is”. Hij voegde eraan toe dat hij wist “hoe moeilijk het is om vliegtuigen aan de grond te houden, laat staan ​​een hele vloot”.

Voor Calhoun en Boeing staat er veel op het spel. De vliegtuigbouwer kampte lange tijd met toeleveringsproblemen rond de MAX-toestellen. In 2018 en 2019 kwamen bij ongelukken met 737 MAX-toestellen in totaal 346 mensen om het leven. Daarna werd het toestel lange tijd wereldwijd aan de grond gehouden en moest Boeing technische aanpassingen doorvoeren.