Bronnen: streamingsite Twitch gaat 35 procent personeel ontslaan

Streamingsite Twitch staat op het punt om 35 procent van zijn personeelsbestand te ontslaan, wat neerkomt op ongeveer 500 medewerkers. Volgens ingewijden die spraken met persbureau Bloomberg worden de plannen mogelijk woensdag al bekendgemaakt. Vorig jaar schrapte het bedrijf, dat een platform biedt aan mensen die iets live willen uitzenden voor een publiek, ook al ruim 400 banen.

Het draaiende houden van Twitch is een dure aangelegenheid. Zo wordt maandelijks 1,8 miljard uur aan content gemaakt op de website, die dit allemaal moet ondersteunen. Daarvoor is Twitch afhankelijk van de infrastructuur van moederbedrijf Amazon, zo meldde het bedrijf eerder. Maar negen jaar na de overname door Amazon is Twitch nog steeds niet winstgevend, meldden de bronnen aan Bloomberg.

Daarbij heeft Twitch in december moeten besluiten zijn activiteiten in Zuid-Korea te stoppen, omdat deze “onbetaalbaar” zijn. Zo schreef topman Dan Clancy in een bericht op de blogpagina van Twitch dat de netwerkkosten in het land tien keer zo hoog zijn als in de meeste andere landen. “Twitch opereert in Korea met een aanzienlijk verlies en helaas is er geen uitweg voor ons bedrijf om duurzamer te draaien in dat land”, legde Clancy uit.