Dott en Tier fuseren tot grootste aanbieder deelsteps van Europa

De twee aanbieders van elektrische deelsteps Dott en Tier zijn van plan te fuseren. Daarmee ontstaat de grootse verhuurder van elektrische steps en fietsen in Europa, stellen ze. Investeerders in de twee bedrijven steken nog eens 60 miljoen euro in het fusiebedrijf.

Dott is actief in grote steden in zes Europese landen, onder andere in België, Frankrijk en Italië. Ondanks dat het bedrijf zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft staan, biedt het bedrijf geen vervoersmiddelen aan in Nederland. Het Duitse Tier is wel in enkele Nederlandse steden actief met elektrische deelfietsen, bijvoorbeeld in Utrecht.

Tier en Dott zijn in respectievelijk 2018 en 2019 opgericht om in drukke steden nieuwe vormen van elektrisch vervoer aan te bieden. Samen zijn de twee bedrijven goed voor 125 miljoen ritten per jaar en een jaaromzet van zo’n 250 miljoen euro. Door de samenvoeging hopen ze te profiteren van elkaars kennis en technologie, maar de afzonderlijke merken en apps blijven wel naast elkaar bestaan. Daarnaast hopen ze door de kostenvoordelen sneller winstgevend te worden.

De twee bedrijven prijzen deelsteps aan als oplossing voor verkeersinfarcten in grote steden. Maar deelsteps wekken vaak ook irritatie op bij inwoners van steden die last hebben van rondslingerende e-steps. Parijs verbood om die reden vorig jaar elektrische huursteps.

Onder andere het staatsinvesteringfonds Mubadala Capital van Abu Dhabi en de Belgische investeerder Sofina doen mee aan de nieuwe kapitaalinjectie in het gecombineerde bedrijf. Ook de in Nederland gevestigde techinvesteerder Prosus doet mee aan de nieuwe investeringsronde.

Dott en Tier haalden bij eerdere investeringrondes al tientallen miljoenen euro’s op. Maar de markt voor elektrische deelsteps en -fietsen gaat door een moeilijkere periode. Zo kondigde Tier een maand geleden aan 22 procent van alle werknemers te ontslaan om de kosten omlaag te krijgen. Dat was volgens topman Lawrence Leuschner nodig doordat minder mensen de deelstep pakken door de hoge inflatie. In de Verenigde Staten vroeg Bird, een ander bedrijf in elektrische steps, uitstel van betaling aan.