FBI onderzoekt nepbericht over bitcoin op X-account beurswaakhond

De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI onderzoekt hoe een nepbericht over bitcoinfondsen kon verschijnen op het X-account van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Dinsdag verscheen op dat account het bericht dat de financiële waakhond beursgenoteerde beleggingsfondsen in de cryptomunt had goedgekeurd, terwijl dit niet waar was. De SEC laat nu weten samen met de federale recherche na te gaan hoe dit heeft kunnen gebeuren.

“De SEC blijft de zaak onderzoeken en coördineert met de relevante wetshandhavers”, maakte een woordvoerder bekend. Eerder verklaarde SEC-topman Gary Gensler dat het account op X “gecompromitteerd” was en er een “ongeautoriseerd” bericht op was verschenen.

Woensdag is de deadline voor de SEC om een besluit te nemen over zogeheten bitcoin-ETF’s. Het gaat om een beleggingsproduct dat gelijk beweegt aan de prijs van de digitale munt. Beleggers hoeven dan niet direct bitcoin te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee. In plaats daarvan krijgen ze de mogelijkheid om indirect te investeren in bitcoin door middel van de fondsen. De waarde van de bitcoin daalde nadat bekend was geworden dat de SEC nog geen goedkeuring voor deze ETF’s had gegeven.

X stelt dat het nepbericht niet het gevolg was van fouten in de systemen van het socialemediabedrijf zelf. De oorzaak zou liggen bij “een onbekende die toegang kon krijgen tot een telefoonnummer dat bij het SEC-account hoorde”. Volgens X was er geen tweestapsverificatie ingesteld voor het account van de financieel toezichthouder. Bij tweestapsverificatie logt een gebruiker in meerdere stappen op verschillende apparaten in, wat de veiligheid moet vergroten. “We raden alle gebruikers aan deze extra beveiligingslaag te installeren”, schrijft X.