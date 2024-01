Grote treinuitval in Duitsland door staking

Het treinverkeer in Duitsland is woensdag ernstig ontregeld door het begin van een driedaagse staking van spoorpersoneel van Deutsche Bahn. Het staatsspoorbedrijf rijdt nu met een nooddienstregeling waarbij slechts een vijfde van de langeafstandstreinen rijdt. Passagiers is gevraagd zoveel mogelijk af te zien van reizen met de trein.

De landelijke staking bij het personenvervoer begon woensdagochtend vroeg om 02.00 uur. Sinds dinsdagavond werd al gestaakt bij het Duitse goederenvervoer. De actie duurt tot vrijdag 18.00 uur, hoewel er daarna ook nog rekening moet worden gehouden met verstoringen. Ook internationale treinen vanuit Nederland naar Duitsland rijden niet. Duitsland is een belangrijk knooppunt voor het Europese treinverkeer.

De spoorvakbond GDL heeft opgeroepen tot de staking in verband met een slepend conflict met Deutsche Bahn over verkorte werkweken en hogere lonen. Deutsche Bahn had nog geprobeerd de staking te voorkomen via een zaak bij een arbeidsrechtbank. Die rechtbank oordeelde echter dat de staking door kon gaan.

Machinisten en ander spoorpersoneel van Deutsche Bahn hebben sinds het begin van de onderhandelingen in november al twee keer eerder gestaakt om de eisen kracht bij te zetten, maar nu gaat het om de langste staking tot dusver.

De actie treft ook het regionale treinverkeer. Volgens Deutsche Bahn is er sprake van massale uitval van regionale diensten. De maatschappij heeft GDL opgeroepen opnieuw te onderhandelen om tot een compromis te komen. De Duitse transportminister Volker Wissing heeft eveneens een oproep gedaan voor de partijen om weer om tafel te gaan.

De staking op het spoor komt op een moment dat Duitse boeren actie voeren tegen plannen van de regering om bepaalde belastingvoordelen voor de landbouwsector af te schaffen. Daarbij worden ook wegen geblokkeerd.