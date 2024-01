NBTC: Nederlanders kiezen minder vaak voor vakantie in eigen land

Een op de vijf Nederlanders is van plan hun eerstvolgende vakantie in eigen land door te brengen. Dat is minder dan vorig jaar, toen ruim een kwart een vakantie in Nederland overwoog. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) kiezen we juist vaker voor een vakantie elders in Europa.

Dat constateert het NBTC in zijn Vakantie Sentiment Monitor, waarmee het bureau bijna vier jaar geleden startte om het reisgedrag en de invloed van corona daarop in kaart te brengen. Naast Nederlanders zien ook Fransen en Amerikanen vaker af van een vakantie in eigen land. Dat is ook terug te zien in het meest gekozen vervoersmiddel. Gemiddeld genomen denkt 56 procent bij de eerstvolgende vakantie het vliegtuig te pakken, tegen 53 procent vorig jaar.

Volgens directeur Jos Vranken van NBTC is de binnenlandse markt na de coronacrisis stevig doorgegroeid. Maar net als in andere landen ziet hij die groei afzwakken tot het niveau van voor de pandemie. “Waarbij de binnenlandse markt een pas op de plaats lijkt te maken, terwijl het aantal buitenlandse vakanties iets groeit”, aldus Vranken.

Mensen die nog wel plannen hebben om op vakantie te gaan in Nederland, overwegen volgens het NBTC het vaakst Gelderland en Limburg, gevolgd door Drenthe.