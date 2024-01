NN centraal op Damrak na schikking woekerpoliszaak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar NN Group. De verzekeraar heeft een overeenkomst gesloten met verschillende claimorganisaties om de zogeheten woekerpolisaffaire te schikken voor 300 miljoen euro. Alle juridische procedures tegen NN worden nu stopgezet. Ook zet NN nog 60 miljoen euro opzij voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij de claimorganisaties.

In november trof verzekeraar ASR ook al een schikking van honderden miljoenen euro’s om klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad te vergoeden. De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam al aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren negentig.

De AEX-index op het Damrak zal naar verwachting licht lager beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine verliezen te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag overwegend omlaag. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,9 en 0,4 procent.

De Japanse beurs was een positieve uitschieter. Een vertraging van de loongroei in het land wakkerde de hoop aan dat de Bank of Japan zal vasthouden aan het huidige zeer ruime stimuleringsbeleid. De Nikkei in Tokio eindigde 2 procent hoger en keerde voor het eerst sinds 1990 terug boven de 34.000 punten.

IMCD maakte een kleine overname bekend. De chemicaliëndistributeur koopt een belang van 70 procent in het Indiase bedrijf Valuetree Ingredients. Dat bedrijf telt 44 medewerkers en heeft een jaaromzet van ongeveer 48 miljoen euro. In 2025 zal IMCD het resterende belang van 30 procent in Valuetree overnemen.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk bewegen op de omzetcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke afnemer van de chipmachines van ASML, boekte in het vierde kwartaal meer omzet dan verwacht. Het bedrijf dat chips maakt voor onder meer Apple en Nvidia wist de lagere vraag naar chips voor smartphones en laptops op te vangen door de sterke vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Besi zal echter mogelijk tegenwind ondervinden van een verkoopadvies door Deutsche Bank.

De euro was 1,0923 dollar waard, tegen 1,0926 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 72,52 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 77,83 dollar per vat.