Onderzoek: leegstand in winkelstraat begint weer toe te nemen

De leegstand in de winkelstraat begint weer op te lopen, nadat het aantal leegstaande winkelpanden in 2022 was gedaald naar het laagste niveau in tien jaar. Dat meldt marktonderzoeker Locatus, die tegelijk wijst op een sterke afname van het aantal actieve winkeliers.

Volgens cijfers van het bureau bleef de leegstand vorig jaar lang stabiel op ongeveer 6 procent van het aantal winkelpanden. Maar in het laatste kwartaal signaleerde Locatus een toename naar 6,2 procent. De onderzoekers denken dat dit komt doordat er minder winkeliers en andere ondernemers actief zijn in de winkelstraat.

Vorig jaar gingen meerdere grote ketens failliet, bijvoorbeeld BCC en Big Bazar. Ook dat zorgde voor extra lege panden, al was de totale impact daarvan volgens Locatus “zeer beperkt”. Meer dan de helft van de ondernemingen is volgens hen om een andere reden dan een bankroet gestopt.

“Veel van de retailers zullen een slecht lopende onderneming al stopzetten voor het tot een faillissement komt”, geven ze bijvoorbeeld aan. Wat ook meespeelt, is de hoge leeftijd van veel winkeliers. “Veel ondernemers stoppen omdat ze op een leeftijd zijn gekomen om van hun pensioen te gaan genieten.”