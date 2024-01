Oud-ECB-president Mario Draghi treedt weer op de voorgrond

Oud-president van de Europese Centrale Bank (ECB) en voormalig premier van Italië Mario Draghi treedt weer op de voorgrond. Woensdag spreekt hij in Milaan met topbestuurders uit het bedrijfsleven. Volgens internationale media voedt het optreden de speculatie dat Draghi later dit jaar weleens voorzitter zou willen worden van de Europese Raad.

De 76-jarige Draghi was jarenlang de hoogste man bij de ECB en was tot oktober 2022 ruim anderhalf jaar regeringsleider van Italië. De laatste tijd was het stil rond hem. Maar nu is hij terug, op verzoek van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Zij heeft hem gevraagd een strategie te bedenken om de Europese concurrentiekracht te vergroten. In het kader daarvan spreekt hij woensdag met een delegatie van onder meer Vodafone en Siemens. Later deze week praat hij ook nog met Von der Leyen en andere leden van de Europese Commissie.

De plotselinge terugkeer in de schijnwerpers van Draghi, die in 2012 beloofde “alles te zullen doen wat nodig is” om de euro te redden, heeft volgens financieel persbureau Bloomberg geleid tot geruchten dat hij dit jaar interesse zou kunnen hebben in het voorzitterschap van de Europese Raad. Charles Michel, de huidige voorzitter van de regeringsleiders en staatshoofden van de EU-landen, heeft aangekondigd dat hij van plan is de post vroegtijdig te verlaten om een zetel te bemachtigen in het Europees Parlement. Wanneer hij bij de Europese verkiezingen in juni een zetel wint, zal hij naar verwachting half juli aftreden als voorzitter van de raad.

Ook de Financial Times wijdde deze week al een artikel aan Draghi als mogelijke kandidaat. “Het is onwaarschijnlijk dat hij nee zal zeggen als het serieus wordt gevraagd, maar hij zal zich hier ook niet voor inzetten”, speculeerde Nathalie Tocci, directeur van een in Rome gevestigde denktank, in de zakenkrant. Volgens de Financial Times worden in de wandelgangen al meer namen genoemd voor de Brusselse topplek, bijvoorbeeld die van de huidige Spaanse premier Pedro Sánchez en de Deense premier Mette Frederiksen. Anders dan Draghi zijn zij aangesloten bij grote politieke partijen, iets wat doorgaans een belangrijke factor is bij Europese benoemingen.