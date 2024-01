Rapport WEF: desinformatie door AI grootste risico in wereld

Desinformatie door middel van kunstmatige intelligentie (AI) is volgens een jaarlijkse studie van het World Economic Forum (WEF) het grootste wereldwijde risico voor de korte termijn. Het WEF stelt dat experts verwachten dat buitenlandse en binnenlandse partijen AI-gegenereerde desinformatie zullen gebruiken om maatschappelijke en politieke verschillen verder te vergroten.

Voor het Global Risk Report 2024 werden wereldwijd meer dan 1400 risico-experts om hun mening gevraagd. Het rapport stelt dat bijna 3 miljard mensen in economieën zoals Bangladesh, India, Indonesië, Mexico, Pakistan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de komende twee jaar naar de stembus gaan. “Daarbij kan het wijdverspreide gebruik van valse informatie de geloofwaardigheid van nieuw verkozen regeringen ondermijnen. Dit kan leiden tot onrust, variërend van gewelddadige protesten en haatmisdrijven tot burgerlijke confrontaties en terrorisme.”

De experts maken zich ook zorgen over de toenemende polarisatie in de wereld. Er is volgens de kenners een groeiende kloof tussen verschillende machtsblokken en tussen het mondiale noorden en zuiden in de wereld waardoor internationale samenwerking verstoord dreigt te worden. Ook zijn er zorgen over extreme weersomstandigheden.

Als wordt gekeken naar Nederland is het grote tekort aan arbeidskrachten het grootste risico, samen met economische neergang, gebrek aan sociale cohesie en cybercriminaliteit, aldus het WEF-rapport.

Volgende week begint in het Zwitserse Davos het economisch forum van het WEF.