TikTok overtreft als eerste 10 miljard dollar aan in-app-aankopen

De populaire filmpjesapp TikTok van het Chinese bedrijf ByteDance heeft in 2023 als eerste de 10 miljard dollar aan zogeheten in-app-aankopen overtroffen. De totale wereldwijde inkomsten van mobiele apps bereikten daarmee een nieuw recordniveau in een jaar waarin de inkomsten van games juist daalden, meldde onderzoeksbureau data.ai. In-app-aankopen zijn de uitgaven aan bijvoorbeeld extra content of diensten die gebruikers in de app kopen.

Videostreamingplatforms zoals TikTok en Disney+ zorgden voor een stijging van 11 procent van de inkomsten uit mobiele apps in 2023. De gamesindustrie had daarentegen te maken met een flinke omzetdaling in China, waardoor de wereldwijde inkomsten met 2 procent daalden.

De aankopen van kredieten, die TikTok-gebruikers in de app kunnen kopen om hun favoriete videomakers en livestreamers een fooi te geven, waren goed voor het grootste deel van de inkomsten van TikTok. “Sociale apps en de creatieve economie zijn de pioniers op het gebied van nieuwe manieren om inkomsten te genereren die verder gaan dan alleen adverteren”, zei Lexi Sydow, directeur bedrijfsmarketing bij data.ai.

Toch blijft reclame wel de grootste inkomstenbron van mobiele apps. De inkomsten uit advertenties stegen namelijk met 8 procent tot 362 miljard dollar en zijn daarmee goed voor twee derde van de totale inkomsten uit mobiele apps. In 2024 verwacht data.ai dat er in totaal iets meer dan 400 miljard dollar wordt uitgegeven aan advertenties in mobiele apps.