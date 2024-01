Vergelijkingssite: meer huisdieren verzekerd afgelopen vijf jaar

Huisdiereigenaren sluiten steeds vaker een dierenverzekering af. De afgelopen vijf jaar is het aantal afgesloten dierenverzekeringen met 36 procent gestegen, meldt vergelijkingswebsite Overstappen.nl. Oplopende medische kosten voor huisdieren zijn de belangrijkste reden voor het stijgende aantal verzekeringen.

In 2020 was er volgens de site een groei in het aantal afgesloten dierenverzekeringen van 21 procent vergeleken met het voorgaande jaar, vooral omdat mensen meer huisdieren namen tijdens de coronacrisis. Deze groei zette de jaren daarna door. Het overgrote deel van de verzekeringen werd afgesloten voor honden.

Eigenaren verlangen de beste zorg voor hun huisdier zonder dat ze daarvoor concessies hoeven te doen door de kosten, stelt Overstappen.nl. Ook wordt volgens een woordvoerder vaker overwogen huisdieren in te laten slapen.