Verzekeraar NN omhoog in AEX na schikking woekerpolissen

Verzekeraar NN Group was woensdag in trek op de aandelenbeurs in Amsterdam dankzij een schikking die is getroffen in de zogeheten woekerpolisaffaire. Uitzender Randstad stond opnieuw bij de dalers in de AEX-index op het Damrak na het koersverlies van een dag eerder.

De AEX sloot met een min van 0,3 procent op 775,02 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 901,47 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt lieten zeer beperkte uitslagen zien. De FTSE in Londen daalde 0,4 procent.

NN ging aan kop in de hoofdindex met een winst van 2,6 procent. Voor de schikking wordt 300 miljoen euro uitgetrokken. Ook zet het bedrijf nog 60 miljoen euro opzij voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij de claimorganisaties. Alle juridische procedures tegen NN worden nu stopgezet.

Randstad toonde een min van 2 procent. Dinsdag verloor het aandeel al 3,3 procent na een winstwaarschuwing van de Britse branchegenoot Hays als gevolg van uitdagende marktomstandigheden. Ook chiptoeleverancier Besi had een slechte dag met een verlies van 2,6 procent door een verkoopadvies van Deutsche Bank.

In de MidKap bungelde flitshandelaar Flow Traders onderaan met een daling van 8,3 procent. In een call met analisten zei Flow Traders dat de handelsvolumes in het afgelopen kwartaal lager waren dan een jaar eerder. Ook verliep de beurshandel in november en december volgens Flow Traders erg kalm. Het bedrijf profiteert juist van onrust op de beurzen en grote koersschommelingen.

Laadpalenbedrijf Alfen was wederom de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een winst van 5,9 procent. Een dag eerder ging het aandeel al 4 procent omhoog.

In Londen was Greggs een winnaar met een winst van 5,2 procent. De Britse bakkerijketen, vooral bekend van zijn worstenbroodjes, kwam met sterke omzetcijfers. Supermarktconcern Sainsbury stelde juist teleur met zijn verkopen in de afgelopen periode en werd 6,3 procent lager gezet door beleggers in Londen.

De euro was 1,0955 dollar waard, tegen 1,0926 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 72,15 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 77,35 dollar per vat.