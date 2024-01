Wereldwijd vliegverkeer weer bijna op niveau voor corona

Het wereldwijde vliegverkeer is weer bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie. Het totale vliegverkeer steeg in november 2023 met bijna 30 procent ten opzichte van november 2022. Wereldwijd zit het vliegverkeer nu op ruim 99 procent van het niveau van november 2019, meldt de internationale brancheorganisatie voor luchtvaart IATA.

Het internationale vliegverkeer steeg met meer dan 26 procent vergeleken met november 2022. De regio Azië-Pacific bleef op internationaal vlak het sterkst presteren, waarbij alle regio’s een toename van het vliegverkeer lieten zien vergeleken met het voorgaande jaar. Het totale internationale vliegverkeer bereikte daarmee 94,5 procent van het niveau van november 2019.

Het binnenlandse vliegverkeer nam in november met bijna 35 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Het totale binnenlandse verkeer lag daarmee bijna 7 procent boven het niveau van november 2019. De groei was bijzonder sterk in China. Daar herstelde het vliegverkeer zich van de strenge coronamaatregelen die een jaar geleden nog van kracht waren. Dankzij een sterke vraag naar reizen rond Thanksgiving bereikten de binnenlandse reizen in de Verenigde Staten een nieuw hoogtepunt, met een stijging van ruim 9 procent vergeleken met november 2019.

“We komen steeds dichter bij het overtreffen van het piekjaar 2019 voor vliegreizen. Economische tegenwind weerhoudt mensen er niet van om te vliegen. Het internationale reisverkeer ligt nog steeds 5,5 procent onder het niveau van voor de pandemie, maar die kloof wordt snel kleiner. En de binnenlandse markten liggen sinds april voortdurend boven het niveau van voor de pandemie”, zei Willie Walsh, directeur-generaal van IATA.