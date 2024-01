Aandacht voor Amerikaans inflatiecijfer op Damrak

Op de Amsterdamse beurs kijken beleggers donderdag vooral uit naar het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag verschijnt. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld en dat de Federal Reserve in de komende maanden al kan gaan beginnen met het verlagen van de rente.

Die hoop nam woensdag op Wall Street verder toe door uitlatingen van de president van de regionale Federal Reserve van New York, John Williams. Hij zei dat het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank nu effectief genoeg is om de inflatie omlaag te krijgen tot de gewenste 2 procent. Dat voedde de hoop op renteverlagingen, die in de regel gunstig zijn voor de waardering van aandelen. De Amerikaanse beurzen sloten woensdag dan ook hoger.

In Nederland bevestigde statistiekbureau CBS dat de inflatie in 2023 is uitgekomen op 3,8 procent. Dat is flink minder dan een jaar geleden toen de kosten van het dagelijks leven nog met 10 procent toenamen. Voeding werd vorig jaar wel dik 12 procent duurder. In december bedroeg de inflatie 1,2 procent, tegen 1,6 procent in november.

De AEX-index op het Damrak lijkt met winst te gaan beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger openen. De Aziatische aandelenmarkten wonnen donderdag terrein. De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en sloot 1,8 procent hoger. Een goedkopere Japanse yen zorgde daarbij voor koerswinsten onder de exportbedrijven. De Nikkei eindigde daarbij voor het eerst sinds februari 1990 boven de 35.000 punten. De beurs in Hongkong klom 1,8 procent. In Zuid-Korea hield de centrale bank de rente voor de achtste keer op rij onveranderd op 3,5 procent.

Op het Damrak kondigde ForFarmers een kleine overname aan. Pavo, de organisatie waarmee het veevoerbedrijf wereldwijd actief is in de paardensector, koopt Thunderbrook Equestrian, een bedrijf dat voornamelijk actief is in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het bedrijf heeft een jaaromzet van 3 miljoen pond (zo’n 3,5 miljoen euro).

Ook Flow Traders blijft in de belangstelling staan. De flitshandelaar zakte een dag eerder ruim 8 procent. In een call met analisten gaf het bedrijf aan dat de handelsvolumes in het afgelopen kwartaal lager waren dan een jaar eerder.

De euro was 1,0983 dollar waard, tegen 1,0955 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 71,97 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 77,47 dollar per vat.