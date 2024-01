Boete voor bedrijf tv-presentator Mens om laks witwasonderzoek

Een bedrijf van tv-presentator Harry Mens heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete gekregen van 94.000 euro. De financieel dienstverlener Zwaan Finance deed volgens de toezichthouder te weinig om witwassen of financiering van terrorisme te voorkomen, terwijl dit wel verplicht is.

Mens’ bedrijf beheert zeven fondsen voor beleggingen in vastgoed. Dit soort beleggingsinstellingen zijn verplicht goed na te gaan waar het geld vandaan komt dat cliënten in hun fondsen stoppen, om te voorkomen dat crimineel geld via wordt witgewassen.

Zwaan Finance, waar de Business Class-presentator bestuurder van is, schoot volgens AFM onder andere tekort bij controles van nieuwe cliënten. Ook zou het bedrijf verplichte controles op zakelijke relaties en hun transacties niet hebben uitgevoerd. Daarnaast checkte het bedrijf niet of cliënten of hun uiteindelijke opdrachtgevers politiek prominente personen zijn, terwijl de risico’s op witwassen bij deze doelgroep hoger wordt ingeschat.

De AFM vindt de overtredingen “ernstig verwijtbaar”, maar geeft toch een boete die veel lager is dan het basisbedrag van 500.000 euro. Dat komt doordat Zwaan Finance een relatief klein bedrijf is.