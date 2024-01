Bronnen: OpenAI praat met media voor licentie op nieuwsberichten

OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, voert gesprekken met mediabedrijven om toegang te krijgen tot hun nieuws. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het zou gaan om Amerikaanse media als CNN, Fox Corp en Time. De nieuwsberichten helpen OpenAI om zijn producten op basis van kunstmatige intelligentie (AI) uit te bouwen.

Het bedrijf zou uit zijn op een licentie om van het nieuws gebruik te kunnen maken, stelt een van de bronnen. CNN en Fox onderhandelen daarbij niet alleen voor licenties om tekst te kunnen gebruiken, maar ook om licenties voor het gebruik van beeld en video. Beide mediabedrijven weigerden volgens Bloomberg commentaar.

Topvrouw Jessica Sibley van Time bevestigde in gesprek te zijn met OpenAI. “We zijn optimistisch over het bereiken van een overeenkomst die de eerlijke waarde van onze content weerspiegelt”, stelt zij. OpenAI liet Bloomberg vorige week al weten in gesprek te zijn met uitgevers over licenties, maar noemde daarbij geen specifieke bedrijven.

Met overeenkomsten zou OpenAI meer rechtszaken kunnen voorkomen. Zo is de AI-onderneming al aangeklaagd door The New York Times. Volgens die krant maakte OpenAI, maar ook investeerder Microsoft onrechtmatig gebruik van miljoenen artikelen.