Chip- en techbedrijven op kop in positieve AEX

De chip- en techbedrijven gingen donderdag op kop in de AEX-index, die over de brede linie een stevige winst boekte. Beleggers zijn duidelijk optimistisch gestemd voorafgaand aan het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag verschijnt. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld en dat de Federal Reserve in de komende maanden al kan gaan beginnen met het verlagen van de rente.

Die hoop nam woensdag op Wall Street verder toe door uitlatingen van de president van de regionale Federal Reserve van New York, John Williams. Hij zei dat het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank nu effectief genoeg is om de inflatie omlaag te krijgen tot de gewenste 2 procent. Dat voedde de hoop op renteverlagingen, die in de regel gunstig zijn voor de waardering van aandelen en vooral die van chip- en techbedrijven. De Amerikaanse beurzen sloten woensdag dan ook hoger.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 782,05 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 906,89 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden bovenaan bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met winsten tot 2,3 procent. Ook techinvesteerder Prosus en fintechbedrijf Adyen stonden in de kopgroep met plussen van rond de 2 procent. Levensmiddelenconcern Unilever was de enige daler met een kleine min van 0,1 procent.

In de MidKap toonde Flow Traders (plus 1,4 procent) wat herstel. De flitshandelaar zakte een dag eerder nog ruim 8 procent, nadat het bedrijf in een call met analisten aangaf dat de handelsvolumes in het afgelopen kwartaal lager waren dan een jaar eerder.

ForFarmers won 0,2 procent na een kleine overname. Pavo, de organisatie waarmee het veevoerbedrijf wereldwijd actief is in de paardensector, koopt Thunderbrook Equestrian, een bedrijf dat voornamelijk actief is in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het bedrijf heeft een jaaromzet van zo’n 3,5 miljoen euro.

In Londen steeg Tesco 1 procent. De Britse supermarktketen verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke verkopen tijdens de feestdagen. Tesco sprak zelfs van de beste feestdagenperiode ooit voor het bedrijf.

De euro was 1,0973 dollar waard, tegen 1,0955 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 71,80 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder, op 77,29 dollar per vat.