Coinbase stijgt op Wall Street na goedkeuring bitcoinfondsen

Cryptobeurs Coinbase behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op het nieuws dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC akkoord is gegaan met de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen, ook wel bitcoin-ETF’s genoemd. Naar die goedkeuring werd in de cryptowereld lange tijd uitgekeken. Beleggers hoeven nu niet meer direct de bitcoin te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee. In plaats daarvan kunnen ze indirect investeren in bitcoinfondsen. Het aandeel Coinbase klom 2,6 procent.

Beleggers reageerden bovendien vooral op het nieuwste inflatiecijfer van de Verenigde Staten. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld in december met 3,4 procent op jaarbasis zijn gestegen. Economen hadden gerekend op 3,2 procent. In november bedroeg de inflatie 3,1 procent. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie en voeding, niet worden meegenomen, kwam uit op 3,9 procent. Hier werd een cijfer verwacht van 3,8 procent.

Op Wall Street wordt gehoopt dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld en dat de Federal Reserve in de komende maanden al kan gaan beginnen met het verlagen van de rente. Die hoop nam woensdag verder toe door uitlatingen van de president van de regionale Federal Reserve van New York, John Williams. Hij zei dat de rente nu hoog genoeg is om de inflatie omlaag te krijgen tot de gewenste 2 procent. Dat voedde de hoop op renteverlagingen, die in de regel gunstig zijn voor de waardering van aandelen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 37.679 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 4789 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.026 punten.

Google-eigenaar Alphabet steeg 1,4 procent. Google schrapt wereldwijd honderden banen bij zijn spraakgestuurde assistent, Fitbit, Pixel en Nest. Het techconcern wil geld besparen op de afdelingen van zijn slimme apparaten en meer investeren in het ontwikkelen van generatieve kunstmatige intelligentie (AI).

Southwestern Energy zakte 1,6 procent. Olie- en gasconcern Chesapeake Energy neemt zijn concurrent over voor 7,4 miljard dollar. Door de overname ontstaat een van de grootste aardgasproducenten van de VS. Chesapeake steeg 3,3 procent.

De euro was 1,0960 dollar waard, tegen 1,0955 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 73,14 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder, op 78,46 dollar per vat.