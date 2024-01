IEA: capaciteit duurzame energie met 50 procent omhoog in 2023

De wereldwijde productiecapaciteit van duurzame energie is in 2023 met 50 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. Volgens het IEA komt die sterke groei vooral door de aanleg van veel meer zonnepanelen in China.

Het IEA stelt dat er nu een wereldwijde capaciteit is voor duurzame energie van bijna 510 gigawatt. Eén gigawatt is goed om ongeveer een miljoen Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. Van de groei komt ongeveer driekwart voor rekening van zonne-energie. Dat is volgens het IEA vooral te danken aan de sterk gedaalde prijzen van zonnepanelen.

China nam vorig jaar net zoveel zonnepanelen in gebruik als de rest van de wereld samen in 2022, stelt het IEA. In China nam de productiecapaciteit van zonnepanelen met 66 procent toe. Maar ook in de Verenigde Staten, Europa en Brazilië steeg de capaciteit van zonne-energie naar nieuwe records, aldus het agentschap.