Instituut: bijna 70 procent minder containerverkeer op Rode Zee

De aanvallen op schepen in de Rode Zee hebben ervoor gezorgd dat er bijna 70 procent minder containerverkeer is in de regio dan normaal. Dat meldt het Duitse Kiel Institute for the World Economy.

Doordat schepen vanwege de aanvallen van Houthi-rebellen omvaren via Kaap de Goede Hoop in Afrika, duurt het soms wel twintig dagen langer om goederen vanuit Aziatische productiecentra naar Europa te verschepen. Toch verwacht het instituut niet dat dit gevolgen zal hebben voor de consumentenprijzen in Europa.

Grote rederijen mijden de route steeds vaker. Containerschepen van de Deense rederij Maersk blijven de Rode Zee mogelijk nog maandenlang mijden, zei de topman van het bedrijf donderdag. Zo’n 10 procent van de wereldwijde handel gaat via de Rode Zee.

De economen van het Duitse instituut houden de wereldwijde bewegingen in de scheepvaart in realtime in de gaten. Hierdoor kunnen ze verstoringen in de ketens heel precies analyseren.

De Houthi’s zijn al jaren in een burgeroorlog verwikkeld met de Jemenitische regering en worden daarin gesteund door Iran. In de oorlog tussen Israël en Hamas steunen de Houthi’s de Palestijnen. Ze zeggen zolang Israël doorgaat met zijn aanvallen op Gaza, schepen te zullen aanvallen die volgens hen iets met Israël te maken hebben.