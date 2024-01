Lagarde nog niet klaar als ECB-president, ondanks geruchten

Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), zegt in een interview met de tv-zender France 2 dat haar taak om de inflatie te bestrijden nog niet volbracht is. Daarmee reageert Lagarde op geruchten dat zij mogelijk als buitenlandminister in een nieuw Frans kabinet zou plaatsnemen.

Daarover berichtte persbureau AFP eerder deze week. Maar daar lijkt nu geen sprake van. “Als je aan een klus begint en je hebt vooruitgang geboekt en op het punt staat om de strijd te winnen, dan ga je door tot het einde”, aldus Lagarde, die sinds 2019 aan het hoofd van de ECB staat.

Onder haar verhoogde de centrale bank de rente in de eurozone tot 4 procent, het hoogste niveau ooit. Op die manier probeert de ECB de inflatie terug te dringen tot het doel van 2 procent.

Lagarde zei eerder al dat waakzaamheid geboden blijft in de strijd tegen inflatie. Volgens haar werd er tijdens de laatste vergadering nog niet gesproken over het verlagen van de rente. Ook in het interview donderdag, kon Lagarde nog geen datum noemen waarop de ECB de rente omlaag zal brengen.