Mercedes-Benz verkocht vorig jaar iets meer auto’s

Mercedes-Benz zag de autoverkoop het afgelopen jaar maar licht stijgen. Met name gedurende de laatste maanden gingen de zaken voor het Duitse autoconcern minder, toen de verkoop zelfs afnam in vergelijking met een jaar eerder. Dat komt vooral door de tegenvallende handel in China.

Mercedes-Benz verkocht in totaal iets minder dan 2,5 miljoen auto’s in 2023, 1,5 procent meer dan een jaar eerder. De sterkste stijging zag het bedrijf in Europa, waar 7 procent meer auto’s werden verkocht. Dat was ook de enige markt waar Mercedes-Benz groei zag. Want in China, de grootste afzetmarkt voor Mercedes-Benz, liep de verkoop met 2 procent terug.

Verder stagneerde de verkoop van luxere modellen, zoals de Maybach, G-klasse en S-klasse. Van die auto’s verkocht Mercedes-Benz er in totaal ruim 328.000. Van de wat gangbaardere modellen lag de verkoop 4 procent hoger dan in 2022, op bijna 619.000. Voor de volledig elektrische modellen van Mercedes-Benz werden wel meer eigenaren gevonden. Van dat type auto’s werden bijna 223.000 verkocht, 73 procent meer.