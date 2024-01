NVM: doorstroom stokt door hoge overbruggingskosten nieuwbouw

Kopers van nieuwbouwwoningen zijn vaak tienduizenden euro’s extra kwijt om de periode te overbruggen dat ze op de oplevering moeten wachten. Dat schrikt potentiële kopers af, waardoor de hele woningmarkt krap blijft, signaleert makelaarsvereniging NVM. De branchevereniging pleit daarom voor maatregelen om de overbruggingskosten te verlagen.

Volgens Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de NVM-vakgroep wonen, duurt het vaak zo’n twee jaar voordat nieuwbouwkopers in hun nieuw huis kunnen trekken. Samen met hypotheekadviseur De Hypotheekshop berekende de vereniging voor makelaars dat een jong stel dat een nieuw te bouwen tussenwoning koopt van 415.000 euro en 75.000 overwaarde heeft op hun oude huis, ruim 23.000 euro meer kwijt is dan bij de aankoop van een al bestaand rijtjeshuis.

Dat komt door de kosten die ze in de tussentijd moeten maken. Zo betalen ze de huidige hogere rente over een overbruggingskrediet, terwijl ze ook nog dubbele lasten hebben door de aflossingen over twee hypotheken. Over de al lopende hypotheek betalen kopers bovendien tijdelijk de huidige, vaak hogere rentes tijdens de overbruggingsperiode.

“Kopers van nieuwbouw moeten vaak enorme sommen spaargeld ophoesten”, zegt Van Zantwijk. Dit terwijl huizenbezitters die doorstromen naar een nieuwbouwwoning wel plek vrijmaken voor bijvoorbeeld starters op de woningmarkt.

Kortere bouwtijden zouden een oplossing kunnen zijn, maar dit blijkt in de praktijk vaak lastig. De NVM ziet daarom ook heil in een verzekering tegen plots oplopende overbruggingskosten. Een ander voorstel van de NVM is het uitstellen van verplichte aflossingen op de nieuwe hypotheek tot het nieuwbouwhuis af is. Dat zou maandelijks honderden euro’s kunnen schelen.

Maar er zijn ook fiscale bezwaren. Zo is er de aflossingsverplichting om de hypotheekrente van de belasting af te mogen trekken. Ook zullen banken mogelijk niet staan te springen om uitstel te verlenen op het aflossen van de hypotheek, omdat daar risico’s aan kleven.

“Wij doen deze aanbeveling omdat het zo moeilijk is om een nieuwbouwhuis te kopen. We weten dat banken heel graag meekijken naar onze kwartaalcijfers. Wij hopen dat deze aanbeveling wordt meegenomen”, zegt Van Zantwijk. Hij wijst er ook op dat de waarde van het oude huis van nieuwbouwkopers en garantiefondsen voor nieuwbouw kredietverstrekkers extra zekerheid zouden kunnen bieden.