NVM: steeds meer problemen met energienet bij nieuwbouwprojecten

De problemen met het energienet in Nederland drukken steeds meer op de nieuwbouwsector. Bouwprojecten krijgen niet tijdig de benodigde aansluiting op het net en hierdoor staan nieuwe woningen soms wel een half jaar leeg, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Vicevoorzitter Chris van Zantwijk van de NVM-vakgroep Wonen noemt de gevolgen van de problemen rond de netaansluiting “rampzalig”. De NVM heeft geen precieze cijfers over het aantal projecten dat met netproblemen kampt, maar krijgt wel signalen van makelaars en kopers. In ieder geval in een deel van Almere kunnen nieuwbouwwoningen niet worden aangesloten op het te volle stroomnet, maakte die gemeente in november bekend.

Als de netaansluiting lang op zich laat wachten en daardoor de intrek van nieuwe bewoners vertraging oploopt, kan dat volgens Van Zantwijk ertoe leiden dat kopers afhaken. “Het betekent niet alleen iets voor de verwachtingen van kopers, maar ze hebben in de tussenliggende periode ook flinke extra lasten”, voegt hij daaraan toe. Tijdens de bouw van de nieuwe woning krijgen kopers onder meer te maken met dubbele maandlasten, doordat de hypotheek van de huidige woning doorloopt en tijdens de bouw wordt gestart met het betalen van de hypotheek voor de nieuwe woning.

Momenteel worden lang niet zoveel woningen gebouwd als het demissionaire kabinet had beoogd, maar als de woningbouw in een versnelling komt, voorziet Van Zantwijk alleen maar meer problemen voor de nieuwbouwsector met het energienet. “Als we aan de volledige woningvraag zouden voldoen, gaat dit mis”, stelt hij.