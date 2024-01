Oekraïne: Subway ‘sponsor’ oorlog door aanwezigheid in Rusland

Oekraïne heeft de Amerikaanse broodjesketen Subway op zijn lijst van “internationale oorlogssponsors” gezet omdat het bedrijf nog steeds aanwezig is in Rusland. Dat laat het Nationale Agentschap voor de Preventie van Corruptie (NACP) weten.

Subway heeft volgens de NACP meer dan vijfhonderd winkels in Rusland en zou zijn activiteiten in het land promoten via sociale media die sancties zijn opgelegd. Ook zou Subway nog licentiebetalingen ontvangen uit Rusland. “Sinds de invasie heeft Subway geen vermindering van zijn activiteiten in Rusland gemeld”, aldus de NACP. Subway heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Ook andere grote westerse bedrijven zijn door Oekraïne op die lijst gezet, waaronder frisdrank- en snackproducent PepsiCo, tabaksbedrijf Philip Morris International, voedingsconcern Bonduelle en de producent van verzorgingsgoederen Procter & Gamble.

Unilever staat eveneens op de lijst vanwege zijn aanwezigheid in Rusland. Volgens Oekraïne draagt Unilever met zijn belastingbetalingen in Rusland bij aan het financieren van de oorlog. Er werd vorig jaar daarom gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Unilever in Londen.

Het Britse was- en levensmiddelenbedrijf heeft gezegd dat doorgaan op de Russische markt de “minst slechte optie” is om te voorkomen dat het onderdeel wordt genationaliseerd door de Russische staat.

Unilever verkoopt lokaal gemaakte voedsel- en hygiëneproducten in Rusland. Het bedrijf, bekend van merken als Dove, Knorr, Magnum en Rexona, heeft daar circa 3000 werknemers in vier fabrieken en een hoofdkantoor. Het concern heeft wel alle import en export en de kapitaalstromen naar Rusland gestopt en maakt ook geen reclame meer in Russische media.